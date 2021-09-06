После ревакцинации сертификат о прививке будет действовать один год

Цифровой сертификат после ревакцинации можно получить на портале госуслуг.

После ревакцинации сертификат о прививке будет действовать один год. Об этом пишут «Известия».

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что сервис по продлению QR-кодов в Москве после ревакцинации пациента от коронавируса заработает через неделю, срок сертификата составит один год.

Специалисты рассказали, что код будет генерироваться в тот же день по факту прививки. Изначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации.

В оперштабе уточнили, что сложностей с использованием кодов возникать не должно, так как просроченных кодов не существует.

Отмечается, что цифровой сертификат после ревакцинации можно получить на портале госуслуг.