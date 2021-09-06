«Капитал — Строитель жилья» сдал «Смарт дом» на Касимовском шоссе

2 сентября состоялась сдача Смарт дома на Касимовском шоссе от компании «Капитал — Строитель жилья». А уже 3 сентября на торжественном мероприятии застройщик вручил собственникам ключи от 135 квартир.

2 сентября состоялась сдача «Смарт дома» на Касимовском шоссе от компании «Капитал — Строитель жилья». А уже 3 сентября на торжественном мероприятии застройщик вручил собственникам ключи от 135 квартир.

«Смарт дом» на Касимовском шоссе — достойный образец комфортабельного ЖК, в котором все продумано до мелочей и сделано для людей. Это принципиально новое качество жизни, — рассказали в компании.

«Капитал — Строитель жилья» назвал преимущества дома:

«Смарт-планировки», благодаря которым в квартире не остается ни одного бесполезного метра.

Большая парковка — жильцам не придется переживать где припарковать свои автомобили, а за счет круглосуточного наблюдения можно не беспокоиться за безопасность транспортного средства.

Интересная детская площадка и зоны отдыха. Здесь есть все для приятного досуга детей и взрослых.

Закрытая территория и благоустроенное придомовое пространство.

«Как и большинство застройщиков, „Капитал — Строитель жилья“ в 2020 году столкнулся с большим количеством трудностей и серьезных вызовов, которые повлияли на сроки ввода домов в эксплуатацию. Благодаря четко выстроенной работе всей команды и грамотному реагированию на любые новые трудности, компании удалось сохранить высокие темпы строительства. В скором времени ожидается ввод в эксплуатацию и других объектов в Рязани», — говорится в сообщении.