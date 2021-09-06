Деньги, собранные на лечение рязанца Алеши Кузнецова, перечислят другим детям
После оплаты лечения, перелетов и реабилитации осталось 5 303 766 рублей. Эти средства организаторы сборов направят на лечение нуждающимся больным детям.
Деньги, собранные на лечение рязанца Алеши Кузнецова, перечислят другим детям. Об этом
Организаторы сообщили, что всего на лечение ребенка собрали 16 244 841 рублей. После оплаты лечения, перелетов и реабилитации осталось 5 303 766 рублей. Эти средства организаторы сборов направят на лечение нуждающимся больным детям. В Группе опубликовали отчеты об уже совершенных переводах.
Напомним, диагноз «нейробластома надпочечника» поставили Алеше Кузнецову в 2018 году. Мальчик перенес операцию по удалению опухоли и несколько курсов химиотерапии. Ребенка лечили в Москве и Испании. 9 июля 2021 года Алеша скончался.