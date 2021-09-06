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Деньги, собранные на лечение рязанца Алеши Кузнецова, перечислят другим детям
После оплаты лечения, перелетов и реабилитации осталось 5 303 766 рублей. Эти средства организаторы сборов направят на лечение нуждающимся больным детям.

Деньги, собранные на лечение рязанца Алеши Кузнецова, перечислят другим детям. Об этом сообщили в группе помощи Алеше «Вконтакте».

Организаторы сообщили, что всего на лечение ребенка собрали 16 244 841 рублей. После оплаты лечения, перелетов и реабилитации осталось 5 303 766 рублей. Эти средства организаторы сборов направят на лечение нуждающимся больным детям. В Группе опубликовали отчеты об уже совершенных переводах.

Напомним, диагноз «нейробластома надпочечника» поставили Алеше Кузнецову в 2018 году. Мальчик перенес операцию по удалению опухоли и несколько курсов химиотерапии. Ребенка лечили в Москве и Испании. 9 июля 2021 года Алеша скончался.