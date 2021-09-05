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В Рязанской области разыскивают 65-летнего мужчину
В Клепиковском районе пропал 65-летний пенсионер. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

В Клепиковском районе пропал 65-летний пенсионер. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Житель деревни Молькино Владимир Жаров пропал 3 сентября, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, на вид 65-70 лет, среднего телосложения, волосы седые, средней длины.

Одет в камуфляжный костюм, на нем были темные кроссовки.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: +7 (920) 980-21-71, 51-21-71 или 112.