В Рязанской области разыскивают 65-летнего мужчину

В Клепиковском районе пропал 65-летний пенсионер. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

В Клепиковском районе пропал 65-летний пенсионер. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Житель деревни Молькино Владимир Жаров пропал 3 сентября, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-165 см, на вид 65-70 лет, среднего телосложения, волосы седые, средней длины.

Одет в камуфляжный костюм, на нем были темные кроссовки.