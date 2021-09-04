В Рязанской области в ночь на 5 сентября ожидаются заморозки
В Рязанской области в воскресенье, 5 сентября, ночью местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 5 сентября, ночью местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями, днем температура воздуха составит +8…+13 градусов, ночью 0…+5 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.