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В России в 2022 году для водителей введут новые штрафы
Российских водителей предупредили о новых штрафах со следующего года. Министерство юстиции совместно с другими ведомствами готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает Autonews в пятницу, 3 сентября.

Российских водителей предупредили о новых штрафах со следующего года. Министерство юстиции совместно с другими ведомствами готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает Autonews в пятницу, 3 сентября.

С 2022 года штраф за отсутствие техосмотра может возрасти с 500-800 рублей до 2 тыс. рублей. За вождение в нетрезвом виде наказание планируется оставить прежним — 30 тыс. рублей и два года лишения прав, но если в машине будут находиться дети, то придется заплатить штраф до 50 тыс. рублей. Также нарушителя на три года лишат прав.

За мойку автомобиля в неположенном месте штраф может достигать до 2 тыс. рублей, за проезд и парковку на газоне — до 4 тыс. рублей, на детских и спортплощадках — до 5 тыс. рублей.

Также водителей начнут штрафовать за брошенный автохлам. За это грозит штраф до 3 тыс. рублей.

В новом КоАП расширят пункт о неисправностях автомобиля, за которые сейчас полагается 500 рублей штрафа. За езду без ОСАГО штрафовать будут камеры фотофиксации, наказание за превышение средней скорости нельзя будет оспорить в суде.

По новым статьям начнут штрафовать не ранее 2022 года.