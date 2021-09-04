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Россиянам объяснили новые правила начисления пенсий с 2022 года
С 2022 года в России изменятся правила начисления пенсий. Подробности рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

С 2022 года в России изменятся правила начисления пенсий. Подробности рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она пояснила, что для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать соответствующих заявлений на пересчет. С 2022 года выплаты неработающим пенсионерам будут начислять автоматически.

Также автоматически пенсии и соцдоплаты к ним будут начисляться всем безработным за два года до наступления пенсионного возраста, если у них официально не получается трудоустроиться, и людям с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.

Социальные доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться автоматически, если трудовой стаж — 30 лет и более. Надбавки выплатят при начислении страховой пенсии по старости или по инвалидности без обязательного условия проживания человека в сельской местности, как это было ранее. Факт проживания там важен только при назначении пенсии. Тем, кому из-за переезда прекратили выплаты, с 2022 года восстановят.

Эксперт добавила, что со следующего года в личном кабинете на госуслугах появится информация о состоянии пенсионного счета, накопленных баллах и предполагаемом размере пенсии. Сведения будут высылать раз в три года мужчинам от 45 лет и женщинам от 40 лет.