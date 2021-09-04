Россиянам объяснили новые правила начисления пенсий с 2022 года

С 2022 года в России изменятся правила начисления пенсий. Подробности рассказала агентству
Также автоматически пенсии и соцдоплаты к ним будут начисляться всем безработным за два года до наступления пенсионного возраста, если у них официально не получается трудоустроиться, и людям с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.
Социальные доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться автоматически, если трудовой стаж — 30 лет и более. Надбавки выплатят при начислении страховой пенсии по старости или по инвалидности без обязательного условия проживания человека в сельской местности, как это было ранее. Факт проживания там важен только при назначении пенсии. Тем, кому из-за переезда прекратили выплаты, с 2022 года восстановят.
Эксперт добавила, что со следующего года в личном кабинете на госуслугах появится информация о состоянии пенсионного счета, накопленных баллах и предполагаемом размере пенсии. Сведения будут высылать раз в три года мужчинам от 45 лет и женщинам от 40 лет.