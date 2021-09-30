Торговый городок перейдет в областную собственность

Данное решение приняли на заседании гордумы в четверг, 30 сентября.

Помещения Торгового городка передадут в областную собственность. Такое решение приняли на заседании гордумы в четверг, 30 сентября.

На заседании отметили, что продолжается начатый в мае процесс передачи помещений. Ранее имущество находилось в пользовании региона для последующей реконструкции.

Напомним, на заседании гордумы согласовали передачу Торгового городка Музею истории молодежного движения.