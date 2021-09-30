Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой верит, что ее найдут живой

Адвокат Иван Беззубцев представляет интересы мужа Елены Александра Логунова с 31 августа 2021 года. Он рассказал, что Александр в уголовном деле имеет статус свидетеля. Он с первых дней оказывает содействие следствию.

Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой верит, что ее найдут живой. Интервью с адвокатом Александра опубликовал сайт «Рязанские новости».

Адвокат Иван Беззубцев представляет интересы мужа Елены Александра Логунова с 31 августа 2021 года. Он рассказал, что Александр в уголовном деле имеет статус свидетеля. Он с первых дней оказывает содействие следствию, проходил опрос с использованием полиграфа, выдавал интересующие следствие предметы и документы.

Беззубцев пояснил, что муж Елены Логуновой не общается с журналистами и не ведет переписки в соцсетях потому, что в его сторону идет много негативных высказываний и провоцирующих действий. Адвокат отмети, что Александр верит в то, что его супруга найдется живой.

«Он понимает свою ответственность за будущее своих детей, старается оградить их от отрицательного влияния сложившейся ситуации, также поддерживает своих старших близких и родных, для которых исчезновение близкого и любимого человека было сильным ударом», — сказал Иван Беззубцев.

Также адвокат отметил, что информация, появившаяся в соцсетях, о том, что в первой половине дня в день исчезновения Елены, Александр ездил на автомобиле по Рязани с заездом на Сысоевское кладбище, не соответствует действительности.

Беззубцев уточнил, что на машине Логунова есть функция отслеживания как по GSM, так и по GPS, и записи о маршруте исправить невозможно. 25 июля Александр гулял во дворе с детьми, что подтвердила его знакомая. ПО словам адвоката, на прогулке даже были сделаны несколько фото.

Версии Александра о причинах пропажи жены адвокат озвучивать отказался.

Напомним, девушка пропала 25 июля. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.

На федеральном канале рассказали историю пропавшей девушки. После программы муж Елены Логуновой отказался от повторной проверки на полиграфе, а мать рязанки попала в больницу после визита полиции.