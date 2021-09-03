В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли четыре человека

Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли четыре человека. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 959 рязанцев. За сутки зарегистрировано 110 новых случаев заражения, всего — 39 245. Выздоровели за сутки 102 человека, всего — 35 640.

В России за сутки заразились 18 856 человек, всего — 6 975 174. Выздоровели за сутки 18 690 человек, всего — 6 236 738. Умерли за сутки 799 человек, всего — 185 611.