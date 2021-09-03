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Сараевские госавтоинспекторы поймали пьяную девушку-водителя
Нарушительницу заметили в селе Меньшие Можары в ночь на 2 сентября.

В Сараевском районе сотрудники ДПС поймали пьяную 21-летнюю девушку-водителя. Об этом пишет ИД «Пресса».

Нарушительницу заметили в селе Меньшие Можары в ночь на 2 сентября. Полицейские остановили «ВАЗ 2114» для проверки документов, после чего заметили, что водитель находится в состоянии опьянения. Это также подтвердил и алкотестер.

На девушку составили административный протокол. Ей грозит штраф и лишение прав.