Сараевские госавтоинспекторы поймали пьяную девушку-водителя

Нарушительницу заметили в селе Меньшие Можары в ночь на 2 сентября.

В Сараевском районе сотрудники ДПС поймали пьяную 21-летнюю девушку-водителя. Об этом пишет ИД «Пресса».

Нарушительницу заметили в селе Меньшие Можары в ночь на 2 сентября. Полицейские остановили «ВАЗ 2114» для проверки документов, после чего заметили, что водитель находится в состоянии опьянения. Это также подтвердил и алкотестер.

На девушку составили административный протокол. Ей грозит штраф и лишение прав.