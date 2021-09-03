Первый заместитель прокурора Рязанской области встретился с сотрудниками Рязанского кожевенного завода

В четверг, 2 сентября, первый заместитель прокурора Рязанской области Никита Зубко провел выездной личный прием сотрудников АО «Русская кожа».

В четверг, 2 сентября, первый заместитель прокурора Рязанской области Никита Зубко провел выездной личный прием сотрудников АО «Русская кожа».

На встрече присутствовали исполняющий обязанности прокурора Московского района Рязани Максим Родин и депутат областной думы Александр Жукаев.

Граждане интересовались решением личных проблем — недобросовестное выполнение обязательств по содержанию многоквартирного дома УК «Уютный дом», непригодное состояние дороги на улице Коломенской, которая ведет к детскому саду № 128, захламление мусором территории, прилегающей к придомовой по улице Костычева дом № 16 корпус 1, бездействие судебных приставов Октябрьского района по решению вопроса уплаты алиментов, правовое регулирование оплаты услуг по обращению с ТКО для собственников квартир без проживания в них.

В итоге встречи работники завода на месте оформили письменные обращения в прокуратуру Рязанской области. Первый зампрокурора пообещал разобраться по существу озвученных вопросов.

Также рязанцы пожаловались на едкий запах гари в Недостоеве, который ощущается в течение последнего года. По словам жителей микрорайона, источник запаха визуализируется, это дым белого цвета, исходящий от неустановленного производства, находящегося за границами территорий заводов «Точинвест» и «Русская кожа». После неоднократных обращений министерство природопользования Рязанской области возбудило административное расследование в отношении ООО «ЭкоСервис МВ», однако, производство по делу прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

По словам жителей микрорайона, несмотря на предупреждение ООО «ЭкоСервис МВ», выбросы и едкий дым периодически появляется. Сотрудники просили возобновить проверку по поводу выбросов в атмосферу.

Аналогичная ситуация сложилась с загрязнением реки Быстрица. В весенне-летний период жители заметили, что ручей, впадающий в реку Быстрица, приобрел мутный оттенок воды и резкий химический запах, а на поверхности плавала дохлая рыба. По факту загрязнения реки в июне 2021 года специалисты регионального экологического надзора минприроды по инициативе рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры начали проверку ливневых стоков ряда предприятий на улице Промышленной. Анализы отобранных проб воды показали значительное превышение загрязняющих веществ аммонийной группы в природной воде.

В ходе повторного рейда ОМВД отобрали пробы воды и обследовали территорию неустановленной производственной площадки, с которой осуществлен сброс загрязненных стоков в ручей у оврага Крутицы. Результаты лабораторных исследований проб воды передали в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Сотрудники АО «Русская кожа» попросили установить виновных и привлечь их к ответственности.