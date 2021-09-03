На территории рязанской ОКБ постоят новую вертолетную площадку

На месте будущей площадки уже утрамбована песчаная подушка и засыпан щебень. Далее рабочие уложат аэродромную подкладку и залью бетон. Завершить работы планируют в середине сентября.

На территории рязанской ОКБ постоят новую вертолетную площадку. Об этом главврач больницы Андрей Карпунин рассказал на своей странице «Вконтакте».

На месте будущей площадки уже утрамбована песчаная подушка и засыпан щебень. Далее рабочие уложат аэродромную подкладку и залью бетон.

Карпунин отметил, что решение о строительстве приняли в июле, когда в санавиации появился вертолет Ансат. В настоящее время он приземляется на территории перинатального центра.

«Чаще всего санитарная эвакуация требуется взрослым людям с травмами и другими патологиями, которые требуют лечения в областной клинической больнице. Чтобы их трансфер был более быстрым и безопасным, и требуется точка приземления в ОКБ», — рассказал главврач.

Ход работ проконтролировал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. Он отметил, что опят строительства должен стать примером для масштабирования его по региону.

Завершить работы планируют в середине сентября.