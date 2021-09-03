Многодетная рязанка попалась на уловку интернет-мошенников

Она перечислила пять тысяч рублей в надежде выручить свою подругу.

В Рязанской области многодетная мать попалась на уловку мошенников. Об этом в пятницу, 3 сентября, пишет ИД « Пресса ».

Случай произошел в среду, 1 сентября, в деревне Бакланово. 31-летняя местная жительница получила сообщение во «Вконтакте» от подруги. Та просила перечислить ей пять тысяч рублей. Женщина перевела деньги по указанному номеру, после чего получила следующее сообщение: «Твои деньги ушли на списание долгов по счету, пришли еще 4,5 тысячи». Тогда рязанка заподозрила неладное и позвонила подруге. Та ей рассказала, что у нее взломали страницу и никаких денег ни у кого она не просила.

Полицейские выяснили, что пин-код карты, по которой она перечислила пять тысяч, зарегистрирован в Австралии.