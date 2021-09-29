Жители дома на улице Фрунзе остались без отопления из-за прорыва теплотрассы

По словам жительницы дома, отопление отключили в воскресенье, 26 сентября. С тех пор ремонтные работы на теплотрассе не велись.

Жители дома № 27 по улице Фрунзе остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщила рязанка.

По словам жительницы дома, отопление отключили в воскресенье, 26 сентября. С тех пор ремонтные работы на теплотрассе не велись.

«Звонила несколько раз в РМПТС, сначала сказали, что специалистов нет, потом сообщили, что, возможно, работы на теплотрассе пройдут 30 сентября, но уверенности в этом нет. Мы не хотим, чтобы все затянулось в такую холодную погоду», — посетовала девушка.

Напомним, что 27 сентября рязанцы пожаловались на отсутствие тепла в доме на улице Затинной из-за ремонта теплосетей. После публикации новости в доме включили отопление.