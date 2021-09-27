Жители дома по улице Затинной остались без отопления из-за ремонта теплосетей

По ее словам, 8 сентября сотрудники теплосетей сняли асфальт и вырыли яму для замены труб. Однако по состоянию на 27 сентября работы до сих пор не провели.

Рязанцы пожаловались на отсутствие тепла из-за ремонта теплосетей. Пост об этом в понедельник, 27 сентября, появился в группе « Рязань » во «Вконтакте».

Речь идет о доме № 32 по улице Затинной.

«Все лето в этом доме шел капитальный ремонт. В конце августа дом и двор были сданы. Во дворе впервые была сделана и заасфальтирована дорога, посеяна трава. Люди радовались преображению своего дома. Однако радость длилась не долго», — рассказала рязанка.

По ее словам, 8 сентября сотрудники теплосетей сняли асфальт и вырыли яму для замены труб. Однако по состоянию на 27 сентября работы до сих пор не провели.

«Идут дожди, яма заливается водой, трубы ржавеют, о тепле остается только мечтать. Рабочие так и не появились после разрытия и не ведут ремонт. Может они ждут зимы или когда окончательно сгниют все трубы?», — говорится в посте.