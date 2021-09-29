В Тверской области нашли останки пропавшего в прошлом году подростка

Скелетированные останки 16-летнего молодого человека обнаружили в лесном массиве.

В Тверской области нашли скелетированные останки 16-летнего Егора Васильева. Парень пропал десять месяцев назад. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил портал Weekend .

Молодой человек пропал 22 ноября 2020 года. Он гостил у друзей в деревне Рогожа. Ночью он попрощался с ними и отправился домой в Осташков по автодороге. Однако дома он так и не появился.

Скелетированные останки обнаружил экипаж вертолета МЧС в лесном массиве. Егора Васильева опознали.

Расследование уголовного дела продолжается.