В Тверской области заведено уголовное дело о пропаже подростка

В Тверской области без вести пропал 16-летний Егор Васильев. 22 ноября он пешком ушел от знакомых из деревни домой. С тех пор где он находится, неизвестно.

В Тверской области без вести пропал 16-летний Егор Васильев. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает региональный следком.

Подросток проживает в городе Осташков. 22 ноября он пешком ушел от знакомых из деревни домой. С тех пор где он находится, неизвестно. По факту его исчезновения возбудили дело по статье 105 УК (убийство).

Поиски Егора Васильева продолжаются.