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В Тверской области заведено уголовное дело о пропаже подростка
В Тверской области без вести пропал 16-летний Егор Васильев. 22 ноября он пешком ушел от знакомых из деревни домой. С тех пор где он находится, неизвестно.

В Тверской области без вести пропал 16-летний Егор Васильев. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает региональный следком.

Подросток проживает в городе Осташков. 22 ноября он пешком ушел от знакомых из деревни домой. С тех пор где он находится, неизвестно. По факту его исчезновения возбудили дело по статье 105 УК (убийство).

Поиски Егора Васильева продолжаются.

Следственные органы СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают какой-либо информацией о пропавшем Васильеве Егоре Сергеевиче 02.03.2004 года рождения, сообщить по телефону СУ СК России по Тверской области +7 (930) 179-00-69