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В Рязанской области COVID-19 заразились 135 местных жителей
Данные приводит федеральный оперштаб.

За сутки в Рязанской области коронавирусом заболели 135 местных жителей. Данные в среду, 29 сентября, приводит федеральный оперштаб.

С начала пандемии коронавирусом заболели 42 175 рязанцев.

Также жертвами «ковида» за сутки стали три человека. Всего — 1 113. Кроме того, за сутки выздоровели от коронавируса 119 человек. За все время — 38 558.

В России за последние сутки коронавирусом заболели 22 430. За все время — 7 487 138. Также жертвами коронавируса за сутки стали 857 человек. Всего от коронавируса скончались 206 388. Выздоровели за сутки — 18 456, всего — 6 653 941.