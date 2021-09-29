Рязанские судебные приставы вернули матери украденного ребенка

Отец ребенка ранее утверждал, что девочку у него забрали люди в форме судебных приставов с применением силы.

27 сентября сотрудники регионального управления службы судебных приставов передали ребенка от отца к матери согласно решению суда. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время исполнительных действий на месте присутствовал представитель органов опеки и попечительства. В управлении отметили, что сотрудники отделения специального назначения действовали в строгом соответствии с действующим законодательством, физической силы, спецсредств и оружия в отношении мужчины не применяли.

В сообщении добавили, что мать ребенка лично забрала несовершеннолетнюю дочь из автомобиля должника и покинула место.

Мама пятилетней девочки Мария Вылегжанина подтвердила эту информацию в разговоре с корреспондентом РЗН.инфо. Отец ребенка, бывший муж Марии, Сергей Кожуров, ранее утверждал, что девочку у него забрали люди в форме судебных приставов с применением силы.

Конфликт между супругами за право проживать и постоянно видеться со старшей дочерью продолжается уже не один год.