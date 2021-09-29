Рязанка, вернувшая ребенка с помощью судебных приставов, готова лишить бывшего мужа родительских прав

Конфликт между Марией и Сергеем продолжается уже несколько лет. Обе стороны обвиняют друг друга в равнодушном отношении к собственным детям и оспаривают право другого родителя на проживание с дочерью.

Рязанка Мария Вылегжанина, которая 27 сентября при содействии судебных приставов забрала свою дочь у бывшего гражданского мужа Сергея Кожурова, подала иск о лишении его родительских прав. Об этом мать пятилетней девочки рассказала в беседе с журналистом РЗН.инфо.

Конфликт между Марией и Сергеем продолжается уже несколько лет. Обе стороны обвиняют друг друга в равнодушном отношении к собственным детям и оспаривают право другого родителя на проживание с дочерью.

Иск о лишении Кожурова родительских прав подан в Октябрьский районный суд Рязани.