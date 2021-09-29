Попова поручила дополнительно вакцинировать детей от полиомиелита

Она поручила провести повторную вакцинацию с 18 октября. Также региональным властям необходимо будет проверить, достаточно ли они принимают мер против полиомиелита и не нужно ли новых, чтобы исключить риск его завоза.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила дополнительно вакцинировать детей до пяти лет от полиомиелита. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Она поручила провести повторную вакцинацию с 18 октября. Также региональным властям необходимо будет проверить, достаточно ли они принимают мер против полиомиелита и не нужно ли новых, чтобы исключить риск его завоза.

О дополнительной иммунизации населению поручили сообщить до 15 октября.

Отмечается, что при совпадении сроков иммунизации против полиомиелита и гриппа прививки нужно будет провести одновременно.