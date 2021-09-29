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Целый район на окраине Рязани со школами и детсадами остался без тепла
Первоначально подключение многоквартирных домов в поселке Соколовка планировалось муниципальным предприятием тепловых сетей (РМПТС) по графику 27 сентября, но было перенесено на три дня.

Горячую воду и отопление на окраине Рязани обещают включить 30 сентября. Первоначально подключение многоквартирных домов в поселке Соколовка планировалось муниципальным предприятием тепловых сетей (РМПТС) по графику 27 сентября, но было перенесено на три дня. Новую дату назвала пресс-служба администрации Рязани.

Задержка включения отопления в холодные дни вызвала массу обращений в СМИ местных жителей с улиц Связи, Соколовской, 1-й Прудной. Особенно же их беспокоило отсутствие горячей воды и необходимость постоянно греть холодную воду — многие опасались происшествий с газовым оборудованием в квартирах соседей.

То, что отопление было включено в сентябре, но тут же снова исчезло, РЗН. инфо подтвердили в школе № 38 и детском саду № 105, расположенных в Соколовке.

О причинах задержки пуска тепла в управляющей компании «ЖКО Соколовка» рассказали, что виноваты экстренные ремонтные работы.

В многоквартирных домах Соколовки проживает несколько тысяч человек. Жители соседнего поселка Мирный, где преобладает одноэтажная частная застройка, отапливаются самостоятельно.