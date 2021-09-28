В Рязанской области от коронавируса скончалась 20-летняя девушка

Рязанка скончалась в июне, однако в реестр ее внесли 25 сентября.

В Рязанской области от коронавируса скончалась 20-летняя девушка. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.

Рязанка скончалась в июне, однако в реестр ее внесли 25 сентября. Кроме того, во вторник, 28 сентября, в реестр внесли умершего в июле 33-летнего мужчину.

Отметим, что всего за последние четверо суток в региональный список умерших от коронавируса попали 37 человек.