Момент аварии с участием скорой в центре Рязани попал на видео
Skoda не пропустила скорую помощь, которая ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. В ДТП пострадали два человека.
Момент аварии с участием скорой в центре Рязани попал на видео. Кадры опубликовали в группе «
Авария произошла в понедельник, 27 сентября, на пересечении улиц Есенина и Горького. Skoda не пропустила скорую помощь, которая ехала с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.
В ДТП пострадали два человека.
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