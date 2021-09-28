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Глава рязанского Роспотребнадзора высказалась о закрытии школ
В рязанской облдуме в понедельник, 27 сентября, во время правительственного часа выступила руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева. Депутаты спросили ее о борьбе с коронавирусной инфекцией на территории региона и возможности наказания загрязнителей воздуха в Рязани.

В рязанской облдуме в понедельник, 27 сентября, во время правительственного часа выступила руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева. Депутаты спросили ее о борьбе с коронавирусной инфекцией на территории региона и возможности наказания загрязнителей воздуха в Рязани.

По словам Сараевой, за время пандемии в Рязанской области под наблюдением по коронавирусу перебывало 123 тысячи человек. 5 917 уведомлений о заболевших отправили по месту их работы. За нарушение карантинных мер рязанцев оштрафовали на 1,8 миллиона рублей.

«Но у вас хотя бы были полномочия ловить за руку тех, кто не хотел изолироваться, покидал место жительства?» — интересовались депутаты.

«До апреля 2020 года мы сами составляли протоколы на нарушителей, — ответила глава управления Роспотребнадзора. — Сейчас их составляют органы внутренних дел. Допустим, если наши сотрудники не застали человека дома, они сразу же передавали данные в УВД. Результат — более 8 тысяч протоколов о нарушении распоряжения губернатора».

Проверки прошли и по юрлицам. По 25 объектам решили приостановить деятельность, по 508 выписали предостережения.

Говоря об идущей в Рязанской области вакцинации, Людмила Сараева напомнила, что среди по-настоящему вакцинированных, то есть через 7-14 дней после получения второй дозы прививки, коронавирусом заболела «ничтожная доля». По ее словам, в реанимацию привитые не попадали.

Отвечая на вопрос депутата Сергея Пупкова, не будут ли школы снова переведены в дистанционный режим, как в Саратовской области при аналогичных цифрах заболеваемости, главный санитарный врач региона заверила: «Не могу отвечать за наших саратовских коллег. У нас есть динамика, которая дает нам право даже на смягчение ограничений. Мы решаем эти вопросы на штабе. Я пока не вижу в Рязанской области ухудшения показателей».