В 52 рязанских школах и 26 детсадах ввели карантин из-за коронавируса
В оперштабе отметили, что ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
В 52 рязанских школах и 26 детсадах ввели карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в оперштабе.
Противоэпидемические мероприятия проводят в 26 детских садах, 52 школах, 14 ссузах и 6 вузах из-за регистрации случаев заболевания коронавирусом.
В оперштабе отметили, что ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.