В 52 рязанских школах и 26 детсадах ввели карантин из-за коронавируса

В оперштабе отметили, что ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

В 52 рязанских школах и 26 детсадах ввели карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в оперштабе.

Противоэпидемические мероприятия проводят в 26 детских садах, 52 школах, 14 ссузах и 6 вузах из-за регистрации случаев заболевания коронавирусом.

В оперштабе отметили, что ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.