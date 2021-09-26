Полиция установила личности дебоширов, разгромивших подъезд в Рязани

Правоохранители установили личности дебоширов, разбивших стекла в подъезде Олимпийского городка в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители установили личности дебоширов, разбивших стекла в подъезде Олимпийского городка в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В инциденте участвовали местные жители.

Проводится проверка.

Напомним, в Рязани неизвестные разгромили подъезд многоэтажного дома в Олимпийском городке. Пост об этом опубликовали в воскресенье, 26 сентября, в соцсетях.