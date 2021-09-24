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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

25 и 26 сентября состоятся заключительные мероприятия форума древних городов.

В Рязанском дворце молодежи пройдет фестиваль танца «Черный кот».

В рязанском театре драмы проходят гастроли брянского театра драмы имени Толстого. 25 сентября зрители увидят спектакль «Боинг-Боинг» по мотивам одноименной французской пьесы, а 26 сентября — спектакль «Люди добрые» по рассказам Василия Шукшина.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».