На перекрестке в центре Рязани прорвало водопровод

Из-за льющейся на проезжую часть горячей воды на дороге образовался туман.

На перекрестке в центре Рязани прорвало водопровод. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

В четверг, 23 сентября, на пересечении улиц Новой и Циолковского на проезжей части образовался туман из-за льющейся на дорогу горячей воды. Место работ отгородили.

В пресс-службе администрации уточнили, что произошла протечка на водопроводе.

«Специалисты Водоканала работают на месте. Оценивают фронт работ. Затем приступят к устранению аварийной ситуации. В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусов 13 маршрута. Если будут отключать потребителей от воды, мы сообщим дополнительно.», — говорится в сообщении.

Напомним, на улице Новой с конца июля ремонтировали теплотрассу. Ремонт должны были завершить 9 августа, но подрядчик не уложился в срок. Движение транспорта открыли 10 сентября.

В середине июля на перекрестке уже случался прорыв водопровода.