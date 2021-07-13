В Рязани на перекрестке прорвало водопровод
На месте уже работают сотрудники водоканала.
В Рязани на перекрестке прорвало водопровод. Информацию об этом во вторник, 13 июля, разместили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Циолковского и Новой. По словам очевидцев, содержимое люка выливалось на проезжую часть.
В мэрии прокомментировали происшествие:
«На указанном участке произошел порыв водопровода. Специалисты МП „Водоканал“ уже выехали на место. После оценки ситуации они приступят к устранению аварии».