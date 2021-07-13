В Рязани на перекрестке прорвало водопровод

На месте уже работают сотрудники водоканала.

В Рязани на перекрестке прорвало водопровод. Информацию об этом во вторник, 13 июля, разместили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Циолковского и Новой. По словам очевидцев, содержимое люка выливалось на проезжую часть.

В мэрии прокомментировали происшествие:

«На указанном участке произошел порыв водопровода. Специалисты МП „Водоканал“ уже выехали на место. После оценки ситуации они приступят к устранению аварии».