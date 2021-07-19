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В Рязани изменили движение транспорта из-за закрытия улицы Новой
Движение закроют на улице Новой от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Циолковского и от пересечения с улицей Циолковского до перекрестка с улицей Урицкого с 12:00 19 июля до 24:00 9 августа.

В Рязани из-за закрытия улицы Новой изменилось движение транспорта. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение закроют на улице Новой от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Циолковского и от пересечения с улицей Циолковского до перекрестка с улицей Урицкого с 12:00 19 июля до 24:00 9 августа.

Изменение движения транспорта

Автобусы

  • №№4, 6, 17, 20 при движении от остановки «Кальное» поедут по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Маршрутки

  • №№32М3, 33 М², 77 М², 96 М², 98 М² при движении от остановки «Автобусный парк» поедут по Новой улице, улице Лермонтова, Электрозаводской улице, улице Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
  • №№47М2, 53 М² при движении от остановки «Театральная площадь» поедут по улицам Циолковского, Электрозаводской, Лермонтова, далее — по своим маршрутам.