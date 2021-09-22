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Житель Рязани смог сбежать из трудового рабства в Дагестане
Рязанец и житель Псковской области оказались вместе на кирпичном заводе в дагестанском Буйнакске. В Дагестан их заманили из Москвы, пообещав высокую зарплату

Житель Рязани смог сбежать из трудового рабства в Дагестане. Историю спасения рассказывает в своем Instagram «Движение Альтернатива».

Рязанец (имя его не указывается) и житель Псковской области Владислав Платоненко оказались вместе на кирпичном заводе в дагестанском Буйнакске. В Дагестан их заманили из Москвы, пообещав высокую зарплату. Потом усыпили и вывезли на завод.

На производстве их били, отняли документы. Кроме героев публикации, как пишет «Движение Альтернатива», в таком же рабском положении находилось много людей.

Вместе мужчины сбежали и добирались на попутках несколько дней до Москвы, перед этим оказавшись в Рязани.

Там Владислав Платоненко обратился в полицию и рассказал о своём случае. В отделении ему посоветовали ехать домой и делать документы. Добравшись до Москвы, он четыре дня жил на улице, пока ему не дали контакты НКО.

«Движение Альтернатива» говорит, что сделали ему «форму 1 и в данный момент он едет к себе домой на родину».

«Помимо этого мы приступим к проверке места, которое он указал, и поможем с помощью составления заявления, а так же с поиском надёжной работы», — рассказывается в посте.