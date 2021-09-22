\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
10°
Чтв, 23
10°
Птн, 24
10°
ЦБ USD 72.88 -0.33 23/09
ЦБ EUR 85.49 -0.37 23/09
Нал. USD 72.7 / 73.60 14:28
Нал. EUR 85.25 / 85.95 14:28
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
4 115
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
5 332
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
11 378
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
11 376
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
За сутки в Рязанской области шесть человек скончались от COVID-19
Данные приводит региональный оперштаб.

В Рязанской области за сутки жертвами «ковида» стали еще шесть человек. Данные в среду, 22 сентября, приводит региональный оперштаб.

За все время от коронавируса скончались 1 063 рязанца.

Кроме того, заразились инфекцией 125 человек за сутки, за все время коронавирус обнаружили у 41 256. Также за сутки победили болезнь — 96 рязанцев, с начала пандемии — 37 775.

В России за сутки от коронавируса выздоровели 16 102 человека, всего — 6 542 213. За сутки скончались 817 человек, заразились — 19 706. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 200 625, заболели — 7 333 557.