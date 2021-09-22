За сутки в Рязанской области шесть человек скончались от COVID-19

Данные приводит региональный оперштаб.

В Рязанской области за сутки жертвами «ковида» стали еще шесть человек. Данные в среду, 22 сентября, приводит региональный оперштаб.

За все время от коронавируса скончались 1 063 рязанца.

Кроме того, заразились инфекцией 125 человек за сутки, за все время коронавирус обнаружили у 41 256. Также за сутки победили болезнь — 96 рязанцев, с начала пандемии — 37 775.

В России за сутки от коронавируса выздоровели 16 102 человека, всего — 6 542 213. За сутки скончались 817 человек, заразились — 19 706. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 200 625, заболели — 7 333 557.