\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
Чтв, 23
11°
Птн, 24
10°
ЦБ USD 73.21 -0.12 22/09
ЦБ EUR 85.86 -0.02 22/09
Нал. USD 72.66 / 73.60 10:16
Нал. EUR 85.31 / 85.95 10:16
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
4 025
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
5 245
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
11 282
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
11 286
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области объявили метеопредупреждение
В среду, 22 сентября, на территории Рязанской области до конца суток сохранятся туманы с видимостью 200-500 метров.

В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

В среду, 22 сентября, на территории Рязанской области до конца суток сохранятся туманы с видимостью 200-500 метров.

В МЧС сообщили, что при тумане возникают снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Рязанцев попросили быть внимательными и соблюдать правила безопасности.