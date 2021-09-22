В Рязанской области объявили метеопредупреждение
В среду, 22 сентября, на территории Рязанской области до конца суток сохранятся туманы с видимостью 200-500 метров.
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение
В среду, 22 сентября, на территории Рязанской области до конца суток сохранятся туманы с видимостью 200-500 метров.
В МЧС сообщили, что при тумане возникают снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Рязанцев попросили быть внимательными и соблюдать правила безопасности.