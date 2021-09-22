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В Рязани жители дома по улице Пугачева предотвратили утечку газа
Случай утечки происходит не в первый раз.

В Рязани жители дома № 12 по улице Пугачева предотвратили утечку газа. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Проблема оказалась в неисправном газовом клапане — устройство, которое должно обеспечивать безопасное использование природного газа едва не стало причиной взрыва. Утечку почувствовала жительница одной из квартир, когда возвращалась с детьми со школы. Вызвав мастера выяснилось, что газ «буквально бил ключом».

«Мы сейчас временно живем в этой квартире, пока в основной у нас идет ремонт. И в принципе в этой квартире никто не живет, собственники этой квартиры — в Москве, и они бывают здесь очень редко. Получается, если бы нас не было в квартире, то газ просто набирался, набирался, и чем бы закончилась эта ситуация, никто не знает», — сообщила рязанка.

Такая проблема происходит у жильцов этого дома не впервые — за весь период газовщики поменяли около 30 газовых клапанов. При этом отмечается, что клапаны меняют лишь по заявлению от собственников помещений. На замену одного устройства требуются сутки.

Рязанцам напомнили, что при обнаружении запаха газа в помещении необходимо перестать пользоваться газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение, электроприборы, не пользоваться электрозвонками, не допустить открытого огня. Покинуть загазованное помещение, при этом открыв окна на полную мощь.