В Рязани планируют провести капремонт в нескольких школах

Отмечается, что школы для участия в программе будут отбираться каждый год.

В программу капитального ремонта школ могут включить пять учебных заведений города. Об этом стало известно на заседании социального комитета гордумы в среду, 22 сентября.

В текущем году в программу могут войти школы № 22, № 62, № 47, № 33 и здание бывшего педколледжа, которое передали школе № 1.

Сообщается, что проектно-сметная документация для проведения капремонта в кратчайшие сроки готова. Она проходит экспертизу в Главархитектуре.

На заседании отметили, что школы для участия в программе будут отбираться каждый год.