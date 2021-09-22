В Москве штраф за отсутствие маски будут оформлять в электронном виде
Московские контролеры перешли на автоматизированную систему оформления постановлений.
Московские контролеры перешли на автоматизированную систему оформления постановлений. Об этом сообщили
Сообщается, что постановления смогут оформлять в том числе и за нарушение масочного режима, что сократит время оформления документов в четыре раза.
«Мы начали оформление постановлений в электронном формате. Это позволит ускорить подготовку документа в четыре раза и не задерживать пассажиров более пяти минут», — привели в учреждении слова его руководителя Владислава Султанова.
Такое изменение позволит перейти на компактные квитанции и избавиться от бумажных бланков. Также это позволит избежать «человеческого фактора», при котором допускаются ошибки.