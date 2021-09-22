В Москве штраф за отсутствие маски будут оформлять в электронном виде

Московские контролеры перешли на автоматизированную систему оформления постановлений.

Московские контролеры перешли на автоматизированную систему оформления постановлений. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».

Сообщается, что постановления смогут оформлять в том числе и за нарушение масочного режима, что сократит время оформления документов в четыре раза.

«Мы начали оформление постановлений в электронном формате. Это позволит ускорить подготовку документа в четыре раза и не задерживать пассажиров более пяти минут», — привели в учреждении слова его руководителя Владислава Султанова.

Такое изменение позволит перейти на компактные квитанции и избавиться от бумажных бланков. Также это позволит избежать «человеческого фактора», при котором допускаются ошибки.