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Сорокина проинспектировала ход ремонтных работ в детском саду № 99
Ранее работы велись с сильным отставанием от сроков.

Мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала ход работ в детском саду № 99. Об этом в среду, 22 сентября, она написала на личной странице «ВКонтакте».

Ранее работы вела подрядная организация ООО «Дега». Им необходимо было возвести пристройку на 80 мест для детей от полутора до трех лет с теплым переходом в основное здание. Однако работы велись с сильным отставанием от графика и антимонопольная служба внесла эту организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

В настоящее время контракт заключен с другим исполнителем.

«На объекте много рабочих. Они приступили к устройству фасада здания, внутренних систем электроснабжения, отопления и вентиляции, возведению кровли, утеплению фундамента. Внутри помещений ведутся штукатурные работы. Уложены теплые полы, завтра приступают к устройству стяжки. На следующей неделе начнут устанавливать окна», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте устанавливается бортовой камень, рабочие провели планировку, монтировали наружное освещение и готовятся установить теневые навесы. Кроме того, на объекте обустраивают прачечную и пищеблок.

«Будем оказывать всю возможную поддержку подрядчикам. Мы нацелены на общий результат. Пристройку нужно закончить в очень сжатые сроки. Наши специалисты ежедневно контролируют ситуацию. Недобросовестность в работе не потерпим, тем более не станем потакать непорядочным исполнителям», -заключила Елена Сорокина.