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Пострадавший в ДТП в Скопинском районе тракторист скончался
Рязанские полицейские просят откликнуться очевидцев этой аварии.

Рязанские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло зимой этого года. Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.

Трагедия случилась 26 февраля примерно в 14:00 на 257-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. Тогда 41-летний житель Липецка ехал на грузовике Iveco с полуприцепом. Он не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с трактором «ТО-29», которым управлял 59-летний житель Скопинского района.

Тогда мужчину с травмами госпитализировали в больницу. Позже он скончался.

Всех, кто стал очевидцами ДТП, просьба звонить по телефону (4912)44-46-08 или обратиться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.