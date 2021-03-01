В Скопинском районе фура протаранила трактор
В пятницу, 26 февраля, на 256-ом километре дороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В пятницу, 26 февраля, на 256-ом километре дороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе произошла авария. Об этом сообщила
Примерно в 14:00 40-летний житель Липецкой области на грузовике Iveco с полуприцепом столкнулся с трактором под управлением 59-летнего жителя Рязанской области.
В результате тракториста госпитализировали с травмами.