Отряд помощи безнадзорным животным РГАТУ «Преданность» отметил пятилетний юбилей

В 2021 году отметил пятилетний юбилей сводный волонтерский ветеринарно-фельдшерский отряд Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева «Преданность», который оказывает круглогодичную помощь зоозащитным организациям Рязани и Рязанской области.

В 2021 году отметил пятилетний юбилей сводный волонтерский ветеринарно-фельдшерский отряд Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева «Преданность», который оказывает круглогодичную помощь зоозащитным организациям Рязани и Рязанской области.

Совместная инициатива студентов факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования (ФДП и СПО) и городских зоозащитников, начинавшаяся с разовых поездок в зоозащитные организации, переросла в студенческое движение, объединяющее более 50 студентов университета.

Еженедельно волонтеры отряда выезжают в приют «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» и МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Студенты оказывают самые разные виды поддержки — помогают с уборкой территории и вольеров, кормят животных, под присмотром работников проводят различные ветеринарные мероприятия. Одна из наиболее важных задач волонтеров — помощь с социализацией и адаптацией содержащихся на передержках животных, поиск для них нового дома.

Каждый из волонтеров по-разному пришел в отряд, но все они делают одно общее дело — помогают животным найти новых хозяев и уютный дом. Сегодняшние командир и комиссар отряда — Анастасия Бондаренко и Яна Феоктистова пришли в волонтерский отряд два года назад. За это время они провели десятки часов в бескорыстной помощи безнадзорным животным, участвовали в нескольких выставках, в рамках которых им удалось найти дом для нескольких курируемых собак с передержки приюта «Лучшие друзья».

В работе отряда активное участие принимают не только студенты ФДП и СПО, но и других факультетов РГАТУ. Дарья Черносвитова и Юлия Клинкова, студентки факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, активно занимаются волонтерской работой и помогают работникам в проведении ветеринарных мероприятий. Девушки обучают этому других студентов. Кроме того, Юлия Клинкова стала новой хозяйкой для собаки Руслана — неоднократно преданной людьми, которая содержалась в приюте.

«В настоящее время отряд развивается: в него вступили новые волонтеры из числа первокурсников. Это позволяет передавать опыт работы от старших курсов к младшим. Не забываются и основные составляющие успеха, заложенные первым составом «Преданности» — бескорыстная помощь, гуманизм и самоотдача, а самое главное — понимание, что помочь может только человек», — рассказали волонтеры отряда.