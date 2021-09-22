Москвич застрелил невестку, приревновав ее к адвокату из Рязани. Об этом
Во вторник, 21 сентября, в подъезде дома на 2-й Владимирской улице нашли тело 36-летней женщины с огнестрельными ранениями головы. Следствие установило, что женщину застрелил свекр из-за развода и раздела имущества с его сыном.
Как
После того как семья бывшего мужа потребовала в судебном порядке съехать с квартиры, москвичка стала искать съемное жилье. Ее мать уговорила взять ипотеку.
В день гибели женщина была дома. К ней пришел свекр с охотничьим ружьем, чтобы припугнуть невестку. «МК» сообщает, что по некоторым данным в квартире находился мужчина — юрист из Рязанской области.
Когда соседи услышали выстрел, они увидели растерянного незнакомого мужчину на площадке. Предположительно это был свекр погибшей, который вскоре ушел.
Женщина скончалась на месте. 66-летнего мужчину задержали. Охотничье ружье было зарегистрировано на него, так как пенсионер был охотником.