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Москвич застрелил невестку, приревновав ее к адвокату из Рязани
66-летний пенсионер пришел к невестке с охотничьим ружьем, чтобы припугнуть. От выстрела в голову женщина умерла на месте. Пенсионер признал вину.

Москвич застрелил невестку, приревновав ее к адвокату из Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Москве.

Во вторник, 21 сентября, в подъезде дома на 2-й Владимирской улице нашли тело 36-летней женщины с огнестрельными ранениями головы. Следствие установило, что женщину застрелил свекр из-за развода и раздела имущества с его сыном.

Как рассказал «МК», в последнее время женщина жила в квартире бывшего мужа. Мать погибшей считает, что брак распался из-за того, что семья мужа вмешивалась в их личную жизнь. Пенсионеры требовали у невестки отдавать всю зарплату им, объясняя это семейной традицией.

После того как семья бывшего мужа потребовала в судебном порядке съехать с квартиры, москвичка стала искать съемное жилье. Ее мать уговорила взять ипотеку.

В день гибели женщина была дома. К ней пришел свекр с охотничьим ружьем, чтобы припугнуть невестку. «МК» сообщает, что по некоторым данным в квартире находился мужчина — юрист из Рязанской области.

Когда соседи услышали выстрел, они увидели растерянного незнакомого мужчину на площадке. Предположительно это был свекр погибшей, который вскоре ушел.

Женщина скончалась на месте. 66-летнего мужчину задержали. Охотничье ружье было зарегистрировано на него, так как пенсионер был охотником.