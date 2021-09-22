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Матвиенко прокомментировала введение возможного локдауна в России
Она также высказалась об ужесточении антикоронавирусных мер.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала введение возможного локдауна в стране. Ее слова приводит Life.

Матвиенко заявила, что не видит оснований для его введения в России. Это же касается ужесточения антикоронавирусных мер.

«Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет», — сказала она журналистам.

Ранее федеральный оперштаб опубликовал данные по коронавирусу за минувшие сутки.