Матвиенко прокомментировала введение возможного локдауна в России

Она также высказалась об ужесточении антикоронавирусных мер.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала введение возможного локдауна в стране. Ее слова приводит Life .

Матвиенко заявила, что не видит оснований для его введения в России. Это же касается ужесточения антикоронавирусных мер.

«Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет», — сказала она журналистам.

Ранее федеральный оперштаб опубликовал данные по коронавирусу за минувшие сутки.