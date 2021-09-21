В Рязанской области продолжает увеличиваться суточный прирост заразившихся ковидом

За сутки коронавирус выявили у 120 человек. Пять дней назад этот показатель составлял 99 человек.

В Рязанской области продолжает увеличиваться суточный прирост заразившихся ковидом. Данные во вторник, 21 сентября, опубликовал федеральный оперштаб.

За сутки коронавирус выявили у 120 человек. Пять дней назад этот показатель составлял 99 человек.

За все время переболели ковидом 41 131 человек. За сутки выздоровело — 113 рязанцев, за все время — 37 679.

Скончались семь рязанцев. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 057 рязанцев.