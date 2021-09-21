Следователи отказались комментировать расследование Малахова о пропавшей рязанке Елене Логуновой

Напомним, что историю пропавшей рязанки Елены Логуновой показали в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области отказались комментировать журналистское расследовании команды Андрея Малахова о пропавшей 26-летней рязанке Елене Логуновой.

В ведомстве посчитали, что выводы по данному делу преждевременны, ведь расследование исчезновения рязанки продолжается.

«Пока никакой информации предоставить не можем», — заключили в пресс-службе.

Напомним, что историю пропавшей рязанки Елены Логуновой показали в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Выпуск вышел во вторник, 21 сентября. В ней рассказали, что муж пропавшей девушки в день ее исчезновения передвигался по разным точкам города, а после поехал в гаражный кооператив.