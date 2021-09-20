В Рязанской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

С 13 по 19 сентября в Рязанской области заболеваемость ОРВИ у населения превысила эпидпорог на 12,6 процентов, в Рязани — на 21,1 процентов. Случаи гриппа не регистрировались, преимущественно болели дети до 14 лет.

С 13 по 19 сентября в Рязанской области заболеваемость ОРВИ у населения превысила эпидпорог на 12,6 процентов, в Рязани — на 21,1 процентов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Случаи гриппа не регистрировались, преимущественно болели дети до 14 лет. В центре гигиены и эпидемиологии отметили, что у больных нашли вирусы не гриппозной этиологии — РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что в Рязанской области проводится прививочная кампания против гриппа. Вакцинацией против гриппа охвачено 6,7% взрослых от числа запланированных. Вакцина для иммунизации детей не поступала.