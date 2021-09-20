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В Рязанской области за сутки зафиксировали 117 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 117 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии зафиксировано 41 011 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за сутки 99 человек, всего — 37 566. Умерли за сутки четыре человека, всего — 1 050.

В России за сутки коронавирусом заболели 19 744 человек, всего — 7 294 672. Выздоровели за сутки 11 992 человека, всего — 6 510 674. Умерли за сутки 778 человек, всего — 198 996.