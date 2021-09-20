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В Клепиковском районе на скользкой дороге произошли две аварии
Аварии произошли на крутых поворотах на скользкой дороге. В результате пострадали три человека, один автомобиль не подлежит восстановлению.

В Клепиковском районе на скользкой дороге произошли две аварии. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В понедельник, 20 сентября, в 07:27 на 20-м километре автодороги «Спас-Клепики-Рязань» произошло ДТП. Между Рябиновкой и Малиновкой на крутом повороте Lada Priora съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель и пассажир получили травмы и обращались за медпомощью.

На 32-м километре автодороги «Спас-Клепики-Рязань» в 11:20 около Криуши водитель Hyundai Solaris на крутом повороте не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Isuzu. В результате аварии водитель Hyundai получил травмы — его спасли подушки безопасности. Сообщается, что автомобиль восстановлению не подлежит.