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Рыбновцы пожаловались на очередь к педиатру в местной поликлинике
Женщина заявила, что прождала с ребенком своей очереди четыре часа, чтобы взять справку в детсад. «Ребенок орал, устал, голодный, не спавший… и так каждый день», — написала она.

Рыбновцы пожаловались на очередь к педиатру в местной поликлинике. Соответствующий пост опубликовали в соцсетях в понедельник, 20 сентября.

Женщина заявила, что прождала с ребенком своей очереди четыре часа, чтобы взять справку в детсад. «Ребенок орал, устал, голодный, не спавший… и так каждый день», — написала она.

Представитель «РЖД-Медицины» в Рыбном в комментариях принес извинение за увеличенное время ожидания. «На данный момент действительно существует кадровая проблема, над которой мы работаем», — говорится в сообщении медицинского учреждения.